Зеленский: Мы хотим знать убийцу Шеремета, надо немного подождать

Результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета «надо немного подождать».

Об этом в ходе 14 часового пресс-марафона сказал президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись говорить о деталях расследования этого дела.

«Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело», - сказал он.

Зеленский отметил, что он хочет результативного расследования по этому делу.

«Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу. Надо немного подождать, мне нечего больше вам сказать. Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результатов, то будем менять руководство», - сказал президент Украины.

Он не стал говорить, о каком сроке идет речь.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.