Последнее обновление: 30.12.2022 10:48

Зеленский подписал закон о медиа, необходимый для движения в ЕС

Категории: Украина СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

Законопроект "О медиа" был принят парламентом 13 декабря. Депутаты приняли некоторые компромиссные позиции после критики документа, в частности, относительно статуса канала "Рада".

По решению, канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания. Из проекта также были изъяты нормы по избирательному законодательству.

Новый законопроект предоставляет больше полномочий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция.

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