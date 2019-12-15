Оппозиция в Польше определилась с кандидатом в президенты

Ведущая оппозиционная партия Польши - либерально-консервативная "Гражданская платформа" - в субботу, 14 декабря, на съезде в столице 340 голосами из 475 возможных выбрала Малгожату Кидаву-Блоньскую, вице-спикера Сейма, в качестве кандидата на пост президента на выборах в мае 2020 года.

"Мы начинаем большую игру, и я знаю, что мы ее выиграем. Я одержала победу над Ярославом Качиньским в Варшаве, одержу победу и над Анджеем Дудой" -, заявила вице-спикер.

Основной соперник Кидавы-Блоньской на праймериз мэр Познани Яцек Ясковяк набрал лишь 125 голосов, передает DW.

Ранее бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что не будет принимать участия в предстоящих выборах президента Польши.

Единым кандидатом от провластных сил на них будет действующий глава польского государства Анджей Дуда.