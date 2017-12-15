В Польше отменили дистанционное голосование на выборах

Польский Сейм в четверг поздно вечером голосами правящей партии Право и Солидарность (PiS) и несмотря на протесты всех других оппозиционных партий, принял изменения в избирательное законодательство.

За изменение избирательного кодекса голосовали 234 депутата PiS и группы “Свободные и Солидарные”, а против - 199 депутатов “Гражданской платформы”, “Современной”, Польской селянской партии, движения Кукиз’15 и группы “Союз европейских демократов”.

Во время обсуждения приняты почти все поправки правящей партии и отброшены оппозиционные.

Изменениями предусматривается, в частности, установление с 2018 года только двух каденций пребывания на должности мэров и войтов (ранее этот срок не был ограничен), установление одномандатных округов в гминах (наименьшая административно-территориальная единица Польши) численностью до 20-ти тыс. жителей, а также отмена дистанционного голосования на выборах.

Изменениями предусматривается также увольнение действующего состава Государственной избирательной комиссии после парламентских выборов 2019 года и избрание нового по измененным процедурам. В частности, семь из девяти членов государственного избирательного комитета будет избирать Сейм, а не как до этого времени Конституционный, Верховный и Высший административный суды.

Изменениями также вводится новая дефиниция крестика в графе для голосования, которой польские законодатели назвали “по меньшей мере две линии, которые пересекаются”.

Вместе с тем полномочия местных советов в избирательном кодексе увеличивается с четырех до пяти лет.

Председатель Национального избирательного бюро будет назначаться Государственным избирательным комитетом Польши на семь лет из трех кандидатов, которые представит глава МВД Польши.

В то же время 100 избирательных комиссаров в округах на пять лет будет назначать Государственный избирательный комитет Польши по представлению главы МВД Польши.

Оппозиция, ряд общественных организаций и даже Государственный избирательный комитет протестовали против изменений избирательного законодательства авторства PiS. В результате, правящая партия пошла на встречу Государственному избирательному комитету и сняла несколько поправок, которые, по мнению комиссии, могли бы сорвать проведение местных выборов в 2018 году.

Оппозиция и общественные организации обвиняют партию власти, что она делает избирательные изменения в свою пользу с целью получения лучших результатов на следующих выборах.

Местные выборы состоятся в Польше в следующем году, парламентские - в 2019 году, а президентские в 2020 году.