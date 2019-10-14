Последнее обновление: 14.10.2019 09:01

Правящая партия побеждает на выборах в Польше

По данным экзитполов, проведенных социологической компанией Ipsos, победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).

PiS набирает 43,6% голосов избирателей. Следом за ней идет «Гражданская коалиция», получившая 27,4%. В сейм также проходят «Союз демократических левых сил» (11,9), Польская крестьянская партия (9,6%) и объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» с результатом (6,4%), передает РБК.

Если результаты экзитполов подтвердятся, то партия Качиньского получит 239 мест в сейме и будет иметь абсолютное большинство.

«Нам предстоит четыре года напряженной работы, потому что Польша должна меняться дальше и должна измениться к лучшему», — приводит радиостанция слова Качиньского.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Граждане страны выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента и 100 сенаторов (членов верхней палаты парламента).

Ярослав Качиньский является основателем и председателем правящей консервативной партии «Право и справедливость». Никакого высокого поста в государстве он в настоящее время не занимает, является просто членом сейма. Впервые возглавляемая им партия выиграла парламентские выборы в 2005 году году, но затем проиграла на досрочных выборах в 2007 году. В 2015 году «Право и справедливость» вернула себе лидерство в сейме.

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