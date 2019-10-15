Партия Качиньского получила в сейме Польши 235 мандатов из 460

Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского по итогам состоявшихся в Польше парламентских выборов получила в сейме (нижняя палата парламента) 235 мандатов из 460.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Polske Radio.

Как отметил председатель государственной избирательной комиссии Веслав Козелевич, представители партии получат возможность продолжать самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции. На выборах партия заручилась поддержкой 43,59% голосов (8,051 млн человек).

Среди других партий, прошедших в польский парламент, оказались «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новочесна», «Инициатива Польска», «Левые», «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии, а также «Кукиз-15» и «Конфедерация». Один мандат получило немецкое национальное меньшинство.

В ходе прошедших в Польше выборов граждане страны также выбирали сто сенаторов (членов верхней палаты парламента).