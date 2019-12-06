ОПЕК+ согласовала сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК и их партнеры, входящие в группу ОПЕК+, договорились за прошедшем в Вене заседании сократить добычу нефти на дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки в течение I квартала 2020 года.

С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи в рамках соглашения составит 1,7 млн баррелей в сутки.

Также ОПЕК договорилась провести следующую встречу 5 марта 2020 года, а 6 марта состоится встреча ОПЕК+, сообщает Reuters.

Из согласованного сокращения в 500 тыс. баррелей на долю России приходится 70 тыс. Вместе с тем, Россия в первом квартале 2020 года сократит добычу еще 300 тыс. баррелей в сутки без учета газового конденсата.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.

“Принято решение изменить методику и учитывать (для России) нефть без конденсата”, - сказал Новак, уточнив, что страны ОПЕК при расчете своей добычи не учитывают газовый конденсат.

Саудовская Аравия в рамках увеличения квот по сокращению добычи снизит производство нефти дополнительно на 167 тыс баррелей в сутки, а еще на 400 тыс. баррелей в сутки сократит добровольно, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман.

Таким образом, с учетом всех заявлений сторон сокращение добычи в рамках соглашения составит 2,4 млн. баррелей в сутки.