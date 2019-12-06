Страны ОПЕК согласились на снижение добычи нефти

Страны ОПЕК по итогам семичасового заседания в четверг, 5 декабря, в Вене договорились о снижении добычи нефти по сделке ОПЕК+.

«Да, у нас есть согласие», — заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам встречи.

«Мы договорились о том, что обсуждалось на повестке дня», — подтвердил договоренность Министр нефти Кувейта Халед Аль-Фадель.

Детали договоренности не раскрываются. Для того, чтобы сделка вступила в силу, потребуется согласие не входящих в ОПЕК стран-экспортеров нефти, которое может быть получено на запланированном на 6 декабря заседании группы ОПЕК+.

Накануне СМИ сообщали о том, что на заседании ОПЕК обсуждался сценарий о снижении добычи на 497 тыс. баррелей в сутки. Сегодня эту цифру предстоит утвердить на заседании ОПЕК+. Кроме того, участникам встречи предстоит договориться, какими долями распределить это снижение.