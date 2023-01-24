Тема поставки самолетов сдвинулась с мертвой точки - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив в понедельник в эфире телемарафона украинских каналов, что переговоры о поставке в Украину танков Leopard находятся на завершающей стадии, одновременно сказал, что и тема поставки Украине боевых самолетов сдвинулась с мертвой точки.

"Сдвинулась. И если она будет двигаться со скоростью, будем надеяться, того же самолета, то мы быстро придем к результату " – заявил Кулеба, передает Укринформ.

"У нас осталось три больших вопроса: один, я считаю, почти решен - это танки, а две опции, которые еще не открыты - это дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Но уже можно видеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше такого не было, а сейчас это уже реальность", - продолжил Кулеба.

О том, что украинские пилоты будут учиться летать на американских F-16, в США было объявлено еще прошлым летом. Однако о передаче Украине самолетов западных моделей предметного разговора в публичном пространстве пока не было.