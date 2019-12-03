Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

«Укртранснафта» и «Транснефть» 3 декабря подписали дополнительное соглашение к договору о транзите нефти через территорию Украины, которое продляет контракт еще на десять лет.

Договор продлевается до 1 января 2030 года. Он был подписан генеральным директором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и вице-президентом «Транснефти» Сергеем Андроновым в рамках международной конференции «Энергетика в 21 веке» в хорватском Загребе.

Как говорится в сообщении, «кроме пролонгации договора дополнительное соглашение актуализирует ряд его положений». В украинской компании отметили, что изменения не коснулись базовых принципов контракта — порядка оплаты услуг и взаимодействия технических служб двух операторов транспортировки нефти, передает РБК.

Договор о транспортировке российской нефти по территории Украины действовал до 31 декабря 2019 года. В мае глава «Укртранснафты» Гавриленко заявил, что компания планирует пролонгировать договор на десять лет с «Транснефтью» в июне. Он отмечал, что предпосылок для обратного не существует.

Тогда Гавриленко говорил, что компании ведут дискуссию насчет права, используемого в договоре. В настоящий момент при его заключении используется российское право. Украинская сторона настаивала на том, чтобы контракт заключался в рамках английского правового поля.

В конце апреля Украина приостанавливала транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» на участке Мозырь — Броды из-за загрязнения нефти хлорорганическими веществами. В «Укртранснафте» сообщили, что это была вынужденная мера. Спустя две недели поставки нефти были возобновлены после проведенных исследований и доказательства чистоты топлива. Киев оценил потери от приостановки транзита в $1 млн.