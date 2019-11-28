Сбербанк стал совладельцем Афипского НПЗ Михаила Гуцериева

Владельцем 8% акций Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стало учрежденное Сбербанком ООО «Сбербанк инвестиции», следует из данных системы СПАРК.

Остальные 92% по-прежнему принадлежат ООО «Ойл Технолоджис», подконтрольной через кипрскую Cambelor Holdings Ltd. группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев, передает РБК.

В начале октября сообщалось, что Сбербанк предоставит группе «Сафмар» кредит в размере более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. В июле «Сафмар» договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов Афипского НПЗ на сумму более 170 млрд руб. Завод получил рассрочку по платежам на десять лет.

«Ойл Технолоджис» (99,99% у кипрской Cambelor Holdings, которая входит в «Сафмар») купила Афипский НПЗ, которым управляла группа «Новый поток» Дмитрия Мазурова, за 1,3 млрд руб. в конце апреля. После этого один из миноритарных акционеров НПЗ пытался оспорить продажу завода Михаилу Гуцериеву, однако суд иск отклонил.

Сбербанк также был кредитором Антипинского НПЗ в Тюменской области, которым также управляла группа «Новый поток». В мае Сбербанк получил заложенные по кредиту 80% Антипинского НПЗ.