Последнее обновление: 14.11.2019 17:14

Глава ФАС РФ прочит снижение цен на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«К концу года будет сезонное падение цен на бензин и дизель, а средние показатели по году за пределы инфляции не выйдут. Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен», — сказал Артемьев, передает РБК.

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.

Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля. Рост цены на дизельное топливо объясняется сезонным спросом, так как страна в осенний период традиционно переходит с летнего сорта на зимний. На 11 ноября средняя цена одного литра бензина по России составила 44,67 руб.

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