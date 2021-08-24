Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

Штаб Тихановской: Выделение SDR Беларуси не означает возможность режима использовать эти средства

Представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович утверждает, что решение МВФ предоставить Беларуси SDR из нового выпуска вовсе не означает, что режим сможет воспользоваться этими средствами.

«Факт зачисления SDR на страновой счет Беларуси в МВФ не означает, что режим сможет автоматически ими воспользоваться. Чтобы обменять SDR на свободно конвертируемую валюту, необходимо обратиться с официальным запросом в МВФ», - сказал Алехнович.

«Офис Светланы Тихановской, беларусская диаспора, НАУ и другие наши партнёры приложили много усилий для того, чтобы в случае, если нелегитимные власти обратятся с таким запросом, то МВФ мог бы отказать в поддержке конвертации СДР в валюту. Это в первую очередь вопрос легитимности, а не денег», - уточнил он.

Алехнович заверил, что Кабинет представителей Светланы Тихановской продолжит «работать над непризнанием Фондом легитимности нынешних «властей» Беларуси и ограничением доступа для них к счету SDR и проведения конвертации SDR в валюту», а также «информировать все официальные лица о событиях в Беларуси и указывать на недопустимость конвертации SDR в валюту при действующем в Беларуси режиме».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование