Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год

Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.

Такое решение, как сообщает со ссылкой на источник в корпорации The Wall Street Journal (WSJ), принял глава Alphabet Сундар Пичаи.

На удаленный режим работы сотрудники Alphabet перешли после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В мае сообщалось, что желающим разрешат вернуться в офисы уже в июне или июле, а остальные смогут продолжать работу из дома до конца года.

Однако теперь Пичаи счел прежние прогнозы по COVID-19 слишком оптимистичными, сообщает WSJ, передает РБК.

По данным издания, глава Alphabet принял решение о столь радикальном продлении дистанционного режима, чтобы облегчить жизнь сотрудникам с детьми, которые из-за неопределенности в этом вопросе не могли планировать их учебу. Кроме того, решение о продлении срока работы в удаленном формате даст сотрудникам возможность отказаться от дорогостоящей аренды и переехать туда, где снять жилье можно дешевле.

«Я надеюсь, что это поможет вам сбалансировать рабочие вопросы с заботой о себе и своих близких в течение следующих 12 месяцев», — цитирует WSJ записку Пичаи, которую тот, по данным издания, разослал сотрудникам Alphabet.

WSJ отмечает, что решение о продлении дистанционного режима работы распространяется на офисы Alphabet и ее подразделений в США (в том числе на штаб-квартиру в Маунтин-Вью), Великобритании, Индии, Бразилии и т.д.