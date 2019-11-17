В Боливии в ходе протестов погибли уже 23 человека

В Боливии в ходе новой волны протестов погибли четыре человека. В результате общее число жертв беспорядков в этой латиноамериканской стране, продолжающихся с конца октября, увеличилось до 23 человек, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека в субботу, 16 ноября.

По данным комиссии, являющейся структурой Организации американских государств, еще 122 человека были ранены, передает DW.

Только 15 ноября в результате столкновений в центре Боливии между силовиками и сторонниками свергнутого президента страны Эво Моралеса погибли 5 человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковала "излишнее и несоразмерное" применение силы полицией и армией в Боливии. Это исключительно опасно и может привести к тому, что ситуация в стране полностью выйдет из-под контроля, предупредила она.

Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон. Аньес сказала, что Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом.

Между тем Эво Моралес, находящийся в изгнании в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить "убийства", подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа. Ранее он призвал к посредничеству между переходным правительством, гражданским обществом и представителями его партии "Движение к социализму".

Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября на фоне массовых протестов против его спорного переизбрания и под давлением военных. После президентских выборов 20 октября Жанин Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временным президентом. Конституционный суд Боливии одобрил ее действия. Эво Моралес и его партия назвали случившееся путчем.