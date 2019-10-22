В Боливии начались протесты после голосования на выборах президента

В Боливии вспыхнули протесты после подсчета голосов на выборах президента. Столкновения с силами безопасности, поджоги и акты мародерства были зафиксированы в нескольких городах в ночь на вторник, 22 октября.

В официальной столице, Сукре, протестующие подожгли местный офис избирательной комиссии, передает DW.

Выборы главы государства прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Законодательство Боливии требует для победы на президентских выборах заручиться поддержкой не менее 50 процентов проголосовавших. Но кандидат может победить в первом туре и при получении более 40 процентов голосов, если ближайший конкурент отстает не менее чем на 10 процентных пунктов.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

Международные наблюдатели, представляющие Организацию американских государств (ОАГ), выразили "глубокую озабоченность" ситуацией. Обновленные результаты "трудно объяснить", подчеркнули наблюдатели от ОАГ.