Президент Боливии объявил о попытке государственного переворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота после появления информации о том, что некоторые представители полиции примкнули к протестующей стороне.

«Наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые готовы к насилию и подрывают конституционный строй», — написал Моралес в Twitter.

Моралес призвал жителей Боливии сохранить «мир и жизнь, как высшие ценности, превосходящие любые политические интересы», передает РБК.

Ранее часть полицейских поддержали протесты в стране, которые начались после избрания Моралеса президентом 29 октября. Тогда он набрал 47,7%, а его ближайший соперник Карлос Меа — 36,51%.

США и представители ЕС потребовали от Боливии проведения второго тура президентских выборов, пригрозив не признать результаты первого. По мнению Моралеса, за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.