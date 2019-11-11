Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне обвинений в подтасовке результатов президентских выборов. К его уходу призвали глава боливийской армии и шеф полиции.

Моралес назвал события "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране, передает BBC.

К отставке привели массовые протесты, вызванные недовольством президентскими выборами, прошедшими 20 октября.

На выборах Моралес набрал 47,1% голосов, а его главный оппонент, бывший президент Карлос Меса - 36,51%.

Моралес утверждал, что победил в первом туре и получил мандат на четвертый президентский срок. Это шло вразрез с результатами референдума 2016 года, запретившего ему занимать этот пост в четверый раз.

В воскресенье международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах. Представители Организации американских государств, проводившей аудит выборов, обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с результатами.

После этого в отставку ушли влиятельные союзники власти, в том числе министр горной промышленности и лидер нижней палаты парламента, а генеральная прокуратура заявила о расследовании действий Высшего избирательного трибунала республики.

Президент согласился провести досрочные выборы и сменить состав избирательного органа, но несколько часов спустя объявил об отставке в телеобращении к стране.

Моралес правил страной на протяжении почти 14 лет и был первым в истории этническим индейцем во главе республики.