Последнее обновление: 06.11.2019 09:15

США ввели санкции против пятерых представителей властей Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции против еще пятерых представителей власти Венесуэлы, сообщает пресс-служба американского Минфина.

В санкционный список венесуэльских чиновников и представителей вооруженных сил были включены представитель Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Карлос Кальдерон Чиринос, генеральный секретарь Совета безопасности Венесуэлы Хосе Феррейра, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Ичасо, депутат Конституционной ассамблеи Венесуэлы Педро Эскобар и майор Боливарианской национальной гвардии Нестор Уртадо.

Как сказано в сообщении, все эти лица «действуют от имени репрессивного режима бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который продолжает заниматься вопиющими уровнями коррупции и нарушений прав человека», передает РБК

Указанные чиновники и военнослужащие, по мнению Минфина, связаны с насилием в отношении мирных протестующих из оппозиции и ранее уже были включены в санкционные списки Евросоюза и Канады.

Конфликт между Венесуэлой и США обострился после прошедших в январе в латиноамериканской стране выборов, в результате которых оппозиционный лидер Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. Его поддержали страны Европы и Латинской Америки, а также США. Китай, Турция, Россия и другие страны поддержали действующего президента Венесуэлы Мадуро.

В сентябре США ввели санкции против нескольких венесуэльских нефтяных компаний. После этого последовало еще несколько расширений санкционных списков.

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