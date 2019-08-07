Последнее обновление: 07.08.2019 16:56

Евросоюз не поддержит санкции США против Венесуэлы

Евросоюз не намерен поддерживать односторонние ограничительные меры США против Венесуэлы. Об этом заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Карлос Руис де Гордехуэла.

"По санкциям США наша позиция остается предельно четкой. Обычно мы это не комментируем, но мы всегда выступаем против экстерриториального применения односторонних мер", - заявил он, передает ТАСС.

Представитель ЕК также отметил, что уже действующие санкции ЕС против Венесуэлы носят направленный характер и касаются только персональных ограничений против ряда представителей руководства страны. По его словам, ЕС может сократить или расширить свой черный список против Венесуэлы в зависимости от развития политической ситуации, однако не намерен вводить никаких санкционных мер, которые могут ухудшить положение населения.

Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Газета The Washington Post отмечала, что указ Трампа фактически означает "введение полного экономического эмбарго" против Венесуэлы.

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