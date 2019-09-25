Последнее обновление: 25.09.2019 17:03

ЕС расширил санкции против правительства Венесуэлы

Европейский Союз расширил санкции против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро. На встрече в Брюсселе в среду, 25 сентября, представители стран ЕС включили в черный список еще семь представителей правительства Мадуро, заморозив их активы в Европе и запретив въезд.

Согласно этим данным, речь идет прежде всего о представителях венесуэльской спецслужбы, которые обвиняются в пытках и нарушениях прав человека, передает DW.

Таким образом в черном списке ЕС числятся 25 венесуэльцев. С 2017 года также действует запрет Евросоюза на экспорт оружия в Венесуэлу.

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