ЕС расширил санкции против правительства Венесуэлы

Европейский Союз расширил санкции против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро. На встрече в Брюсселе в среду, 25 сентября, представители стран ЕС включили в черный список еще семь представителей правительства Мадуро, заморозив их активы в Европе и запретив въезд.

Согласно этим данным, речь идет прежде всего о представителях венесуэльской спецслужбы, которые обвиняются в пытках и нарушениях прав человека, передает DW.

Таким образом в черном списке ЕС числятся 25 венесуэльцев. С 2017 года также действует запрет Евросоюза на экспорт оружия в Венесуэлу.