Последнее обновление: 25.09.2019 13:08

США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти на Кубу

Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Штрафные меры приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний, сообщил во вторник, 24 сентября, министр финансов США Стивен Мнучин.

Их активы в США будут заморожены, также им будет заблокирован доступ к глобальной финансовой системе, передает DW.

По данным Вашингтона, танкеры кипрской компании Caroil Transport Marine, а также панамских Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas поставляют венесуэльскую нефть Кубе. Власти в Гаване поддерживают "нелегитимный режим" в Каракасе и содействуют "его репрессивному аппарату органов безопасности и спецслужб", подчеркнул Мнучин

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