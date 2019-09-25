США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти на Кубу

Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Штрафные меры приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний, сообщил во вторник, 24 сентября, министр финансов США Стивен Мнучин.

Их активы в США будут заморожены, также им будет заблокирован доступ к глобальной финансовой системе, передает DW.

По данным Вашингтона, танкеры кипрской компании Caroil Transport Marine, а также панамских Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas поставляют венесуэльскую нефть Кубе. Власти в Гаване поддерживают "нелегитимный режим" в Каракасе и содействуют "его репрессивному аппарату органов безопасности и спецслужб", подчеркнул Мнучин