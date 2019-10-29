Последнее обновление: 29.10.2019 08:58

Microsoft сообщила о новых кибератаках хакеров из России на спорторганизации

Не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций на 3 континентах стали объектами кибератак предполагаемых российских хакеров. Следы деятельности киберпреступников были обнаружены экспертами корпорации Microsoft.

"Мы сочли важным распространить информацию о новом раунде подобной деятельности в то время как мир находится в предвкушении летних Олимпийских игр 2020 года в Токио", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге корпорации в понедельник, 28 октября.

Речь идет о группе киберпреступников, известной как Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT28). Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России. Хакерские атаки начались 16 сентября, некоторых из них увенчались успехом, заявили в Microsoft. Специалисты уже уведомили компании, на которые была нацелена деятельность киберпреступников, передает DW.

Приемы злоумышленников в большинстве недавних эпизодов похожи на методы Strontium, отметили в Microsoft. В их числе - фишинг, использование уязвимостей гаджетов с выходом в интернет, а также распространение вредоносного программного обеспечения.

Ранее объектами атак группы выступали правительственные, военные и юридические организации, финансовые компании и университеты. По данным американского издания The New York Times, группа также причастна к обнародованию медицинских документов и электронных писем ряда спортивных организаций.

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