Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Хакерская группировка Cobalt атаковала 250 компаний по всему миру

Группировка хакеров Cobalt, летом 2016 года заставившая банкоматы в Таиланде и на Тайване выдавать деньги мошенникам, за первое полугодие текущего года подвергла атакам 250 компаний по всему миру.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Positive Technologies, занимающейся кибербезопасностью.

Группировка разослала фишинговые письма от имени платежных систем Visa и MasterCard, которые содержали зараженные файлы. Пострадали более чем 3 тысячи получателей этих писем, работающих в 250 компаниях в 12 странах по всему миру, в том числе - компании в странах СНГ, Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Группировка Cobalt выбирает целью своих атак биржи, банки, страховые компании, инвестиционные фонды и другие компании. Отмечается, что около 25% всех атак приходится на государственные организации, промышленные компании, телекоммуникационных операторов и медицинские предприятия.

Эксперты Positive Technologies утверждают, что методы хакеров этой группировки эволюционируют. Предположительно, Cobalt имеет российские корни.

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