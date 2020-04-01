Последнее обновление: 01.04.2020 15:43

Сеть отелей Marriott сообщила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International объявила о возможной утечке данных около 5,2 млн постояльцев.

Соответствующее заявление размещено на сайте компании, передает РБК

В сеть могли проникнуть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.

Однако утечка не коснулась паспортных данных и паролей от личных учетных записей постояльцев. Отмечается, что мошенники могли получить доступ к данным клиентов при помощи аккаунтов двух сотрудников. К настоящему времени их аккаунты деактивированы.

В заявлении добавляется, что возможную утечку компания обнаружила в конце февраля, однако мошенники могли совершить взлом в середине января текущего года. По факту случившегося компания инициировала собственное расследование, а также уведомила о взломе соответствующие органы.

В конце ноября 2018 года Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов. Впоследствии компания пообещала возместить пострадавшим расходы на новые паспорта.

Marriott International основана в 1927 году, она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира.

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