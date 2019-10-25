Последнее обновление: 25.10.2019 11:43

Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

"Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии, передает ТАСС.

Также с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

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