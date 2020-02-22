Путин и Эрдоган договорились активизировать консультации по Идлибу

Президенты РФ и Турции в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации», -говорится в сообщении.

«Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», - подчеркивается в сообщении.

«Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года», - отмечается в сообщении.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в последние месяцы, Турция и сирийская оппозиция обвиняют власти Сирии и Россию в нанесении ударов по местным жителям. Дамаск и Москва обвиняют вооруженную оппозицию и протурецких боевиков в регулярных обстрелах. Накануне российские военные сообщили о попытке наступления боевиков на позиции сирийских военных, поддержанной турецкой артиллерией. Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по прорвавшимся боевикам, что помогло сирийцам отразить атаки.