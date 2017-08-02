Российские потери в Сирии резко выросли в этом году

Десять российских военных погибли за этот год в Сирии, согласно сообщениям Министерства обороны.

Но по подсчетам Рейтер, потери среди российских военнослужащих и частных военных специалистов с начала этого года составляют как минимум 40 человек. Свидетельства этого получены от родных и близких погибших, а также от официальных лиц в тех местах, где они жили.

Число погибших за семь месяцев этого года превосходит российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции в поддержку Башара Асада, которые, по оценке Рейтер, стоили жизни как минимум 36 россиянам.

Это означает существенный рост числа жертв, в то время как роль России в конфликте увеличивается.

Большинство не объявленных властями случаев гибели россиян в Сирии, о которых сообщает Рейтер, подтверждены более чем одним человеком каждый. Среди них те, кто лично знал погибших, и местные чиновники.

Смерть девяти из 40 россиян была подтверждена в каждом случае одним источником, если его информация не расходилась со сведениями, появлявшимися ранее в прессе или социальных сетях.

Собранные Рейтер данные о погибших могут, тем не менее, не отражать полной картины, поскольку командиры воюющих в Сирии подразделений настаивают на том, чтобы семьи убитых хранили молчание, рассказали Рейтер на условиях анонимности родственники и друзья погибших военнослужащих и частных военных специалистов.

Истинный уровень потерь в сирийской войне - чувствительный вопрос для России, где в преддверии президентских выборов следующего года, которые, как ожидается, выиграет нынешний президент Владимир Путин, государственная пресса сосредоточилась на освещении конфликта в позитивном ключе.

Количество военных потерь в мирное время официально является государственной тайной, с тех пор как за три месяца до начала российской кампании в Сирии Путин засекретил их специальным указом. Российские власти не раскрывают общее число потерь, но предают огласке информацию о некоторых случаях гибели военных.

Расхождения с официальными данными отчасти объясняются тем фактом, что Россия открыто не признает, что бок о бок с армией в Сирии сражаются частные военные специалисты. Формально их присутствие в Сирии могло бы попасть под уголовную статью о наемничестве.

Министерство обороны и Кремль не ответили на вопросы, касающиеся собранных Рейтер данных о погибших в Сирии россиянах.

Ранее Минобороны отрицало, что занижает потери в Сирии, где Москва ведет операцию в поддержку Асада, одного из своих ближайших ближневосточных союзников, с конца сентября 2015 года.

Спустя несколько месяцев после гибели россиян в Сирии российские власти тихо признают часть необъявленных потерь, в том числе среди частных военных специалистов. Их семьи получают посмертные ордена, а местные власти называют именами павших военных школы, в которые они ходили в детстве.

Среди 40 россиян, погибших в Сирии в этом году, был 21 частный военный специалист и 17 военных. Статус еще двоих человек установить не удалось.