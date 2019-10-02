Бюджет России получил более $100 млрд от сделки ОПЕК +

Российский бюджет уже получил более $100 млрд от сделки ОПЕК+, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Российский бюджет получил более $100 млрд от этой сделки. Особенно сейчас, когда рынки продолжают быть волатильными, она очень важна", - сказал он.

По словам Дмитриева, "мало кто верил, что можно будет договориться и с Саудовской Аравией, и с другими странами ОПЕК, было очень много недоверия вначале". "Но это недоверие было преодолено", - отметил он, передает ТАСС.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак сказал, что Россия нацелена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в полном объёме в октябре и ноябре этого года.

Согласно глобальному пакту ОПЕК+, который действует до конца марта 2020 года, РФ должна добывать около 11,18 миллиона баррелей в сутки.