Россия не хочет сокращать свою добычу нефти в ответ на новые идеи ОПЕК- источники

Бьющая рекорды добычи нефти Россия не хочет сокращать собственное производство сырья в следующем году ради борьбы с избытком в ответ на призывы некоторых участников пакта ОПЕК+, что может осложнить переговоры с партнерами по нефтяной сделке, сказали Reuters два источника, знакомые с планами Москвы.

Привлекательные цены на нефть на мировом рынке и решение производителей ослабить условия глобальной сделки нефтеэкспортного картеля ОПЕК и ряда стран вне организации, позволили России нарастить производство сырья в октябре до постсоветского рекорда.

Рост цен на нефть в начале октября развернулся вспять на фоне рекордного роста добычи в США и менее жестких, чем ожидалось, нефтяных санкций Вашингтона против Ирана.

Стоимость сырья на этой неделе снизилась до около $66 за баррель, и участники глобального пакта начали обсуждать возможность новой сделки о снижении добычи в 2019 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

“Я думаю, нет необходимости сокращать добычу в России. Да, мы делали это в прошлом, но это был несистемный подход”, - сказал Рейтер высокопоставленный источник в российском правительстве.

Другой источник, знакомый с позицией России о будущем сделки, сказал, что Москва может поддержать снижение глобальной добычи в 2019 году, но за счет других производителей.

“Думаю, что 1 миллион баррелей (в сутки снижения) более реалистично, чем 1,4 миллиона баррелей. Кто будет делать это - другой вопрос”, - сказал источник.

Министерство энергетики России не предоставило немедленный комментарий.

Владимир Путин сказал в начале октября, что при необходимости сбалансировать рынок Россия может нарастить добычу еще на 200.000-300.000 баррелей в сутки, но не уточнил, за какой период и при каких ценах на нефть нефтяники готовы нарастить производство.

В четверг Путин сообщил, что РФ продолжит сотрудничать с ОПЕК, но отказался говорить, будет ли Россия сокращать производство в 2019 году.

По мнению второго источника Reuters, РФ может предложить участникам пакта не наращивать свою добычу дальше, что станет ее вкладом в сделку.

Саудовская Аравия в начале недели предложила участникам пакта снижать добычу от уровня октября 2018 года.

По мнению источника, Россия все же может пойти на уступки партнерам по сделке в виде небольшого сокращения от рекордного уровня октября.

И это также будет не критично для России, добыча которой в первой половине ноября снизилась примерно на 30.000 баррелей относительно среднего уровня октября, сказал источник.

Производство нефти в РФ может немного снизиться и в зимние месяцы из-за погодных условий, сказал он.

Накануне сверхвлиятельный глава крупнейшей российской нефтекомпании Роснефть Игорь Сечин дал понять, что он против сокращения добычи в 2019 году.

Отвечая на прямой вопрос, нужно ли сокращение на фоне падения цены на нефть, Сечин сказал: “Она (цена) уже растет, если вы заглянете... уже корректируется. Я думаю, что во многом эта неопределенность связана с Ираном была, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется”.

Сечин считает “глупым” говорить о ценах на нефть до конца 2018 года, поскольку нет информации, в частности, что будет делать Белый дом США.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и партнеры, начиная с 2017 года, договорились сократить глобальную нефтедобычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, но рост цен на нефть в 2018 году заставил участников пакта во избежание перегрева рынка ослабить условия сделки в июне.

Российские нефтекомпании с растущей нефтедобычей, такие как Роснефть и Газпромнефть, неохотно шли на сокращение производства в 2017 году, когда Россия в рамках пакта в течение первого полугодия последовательно снижала добычу на 300.000 баррелей в сутки относительно октября 2016 года, или до 10,947 миллиона баррелей.

Компании опасались потерять свою долю рынка на фоне растущего производства в США, которые не участвуют в глобальной сделке, но в итоге были вынуждены согласиться с решением Путина поддержать партнеров по сделке.

По данным Управления энергетической информации США (IEA), производство сырья в стране продолжит рост в 2019 году и достигнет 12,06 миллиона баррелей, преодолев рубеж в 12 миллионов баррелей в сутки раньше, чем ожидалось изначально.

Высокопоставленный источник Reuters считает, что производство сырья в США вскоре достигнет максимума, поскольку не может расти бесконечно.