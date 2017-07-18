В "ДНР" объявили о создании Малороссии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины.

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», - заявил Захарченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.

На портале «Новости Донецкой республики» появилось сообщение, где говорится, что решение о создании Малороссии было принято совместно властями ДНР и ЛНР, а в Донецке был представлен конституционный акт.

На «официальном сайте» ДНР сообщается, что, в соответствии с подписанной в Донецке политической декларацией, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины.

«Малороссия — федеративное государство с широкой автономией регионов. Право региональных языков гарантированно сохраняется, государственным флагом признается флаг Богдана Хмельницкого» , - процитировал конституционный акт министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В свою очередь Захарченко заявил, что план создания Малороссии предусматривает «реинтеграцию страны через закон и Конституцию».

«Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе», — пояснил Захарченко.

По его словам, на ближайшие три года, в целях избежания хаоса, в новом государстве планируется ввести чрезвычайное положение, на время действия которого запрещается деятельность любых партий.

«В этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», - заявил Захарченко.

Новое государства также намерено взять «курс на присоединение к Союзному государству России и Беларуси, при сохранении независимости и суверенитета» и в то же время сохранить безвизовый режим с Евросоюзом.

"ЛНР" опровергла участие в создании Малороссии

Между тем глава Народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко заявил, что представители республики не участвовали в подписании документов по Малороссии, сообщает Луганский информационный центр.

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», - сказал Дегтяренко.

Он пояснил, что власти "ЛНР" готовы обсудить вопрос о Малороссии в случае поступления предложений, но отметил, что целесообразность создания нового государства вызывает «большие сомнения».

«Подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», - заявил председатель парламента "ЛНР".

Позднее с официальным опровержением причастности властей к "ЛНР" к инициативе по созданию Малороссии выступила пресс-служба главы республики Игоря Плотницкого.

«Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР. Луганская Народна Республика была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики. Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.