Путин назвал условие вывода войск из Абхазии и Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналистки грузинского телеканала «Рустави-2» об обязательствах России в ситуации с Грузией и Абхазией, передает телеканал.

На вопрос журналистки телеканала глава государства ответил на ходу, перед началом саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване. Она спросила Путина о том, когда он начнет выполнять обязательства, взятые на себя в 2008 году.

Президент на это ответил: «Мы их всегда выполняем».

Затем журналистка задала вопрос о том, когда будут выведены войска из Абхазии и Южной Осетии, назвав этот район «оккупированными территориями Грузии», передает РБК.

«Когда мы так решим», — ответил Путин.

Саммит ЕАЭС начался в Ереване во вторник. Кроме России в заседании Высшего Евразийского экономического совета участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Затем к ним присоединились участники от Молдавии, Ирана и Сингапура.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. 26 августа 2008 года после очередного военного конфликта в Южной Осетии Москва признала их суверенитет. Тбилиси считает их своими территориями.