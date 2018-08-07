Последнее обновление: 07.08.2018 14:03

Медведев грозит большим конфликтом в случае принятия Грузии в НАТО

Премьер РФ Д.Медведев пригрозил большим конфликтом в случае принятия Грузии в НАТО. Об этом он сказал в интервью газете Коммерсантъ по случаю 10-летия российско-грузинской войны.

"Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт. И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт", - заявил Медведев.

Он напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование