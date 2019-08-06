Центробанк РФ оценил потери от санации проблемных банков

Центробанк РФ не сможет возместить от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санацию банков по новому механизму.

Об этом газете «Ведомости» рассказал зампредседателя Банка России Василий Поздышев

Реальный размер потерь будет зависеть от судебных решений по искам о возмещении убытков, поданным ЦБ к бывшим акционерам, пояснил зампред ЦБ.

Санации банков через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) Центробанк проводит с 2017 года. В августе на санацию отправили «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк с сестринским Рост Банком, осенью оздоровлению подвергли Промсвязьбанк с его дочерним Автовазбанком. Позднее на санацию через ФБКС также отправили Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

Проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка ЦБ сосредоточил на балансе «Траста», который превратился в банк «токсичных» и непрофильных активов. Выкуп этих активов также финансировал Центробанк.

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 года, — 7 трлн руб.», — рассказал Поздышев, в том числе проблемных и непрофильных активов — на 2,4 трлн руб. «Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в «ФК Открытие», чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным», — сказал зампред ЦБ.

Центробанку удалось вернуть 233 млрд руб. при формировании банка «Траст», сообщил Поздышев. По его словам, еще 482 млрд руб. будет возвращено с баланса «Траста» в следующие пять лет.

Большинство непрофильных активов (250 млрд руб.), оставленных на балансе группы «Открытия», ЦБ рассчитывает вернуть при его продаже. Итого с проблемных активов в 2,4 трлн руб. ЦБ рассчитывает вернуть 965 млрд руб., или 40,2%, указывает замглавы ЦБ.

Потери регулятора при таком раскладе составят 1,44 трлн руб, передает РБК

Снизить их объем Центробанк планирует за счет исков к бывшим владельцам «ФК Открытие» и Промсвязьбанка (уже поданы — на 290 млрд и 282 млрд руб. соответственно) и санируемых Бинбанка, АТБ и МИнБа (вскоре будут поданы).

«Пока оценка объема этих исков — около 750–800 млрд руб. Если по результатам разбирательств вернется 750 млрд руб., общий возврат составит около 70%, если половина — то 55%», — сказал Поздышев.

При этом регулятор, по закону о банкротстве, не может взыскать все свои убытки в полном объеме, так как вынужден при их расчете следовать определенной формуле. Реальные расходы с учетом расходов на все судебные процессы и связанные с ними исполнительные производства можно будет оценить только по их завершении.

Помимо финансирования банка «Траст» ЦБ также предоставил санируемым банкам капитал в размере 806,4 млрд руб. Вернуть эти средства регулятор планирует при продаже банков.

Однако когда ЦБ выставил на продажу АТБ за 0,6 доли его капитала, торги не состоялись и были перенесены на 2020 год. Не раньше лета 2020-го к продаже подготовят МИнБ, а к 2021 году — 20% акций «ФК Открытие». ЦБ не раскрывает, какую часть этих денег планирует вернуть.