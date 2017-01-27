Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

МВФ определится с траншем после доработки меморандума с Украиной

Категории: Украина МВФ

Международный валютный фонд определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума о сотрудничестве с Украиной. Об этом заявил представитель фонда Уильям Мюррей.

"Директор фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF (программа расширенного финансирования - ред.). Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым вопросам, что остались, в частности дорабатываем меморандум об экономической и финансовой политике по графику дальнейших действий", – сказал Мюррей, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет представлен Совету директоров в течение ближайших недель. Однако точной даты пока что нет.

НБУ надеется в этом году получить четыре транша МВФ.

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