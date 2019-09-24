Последнее обновление: 24.09.2019 17:33

Минэкономики Украины готовит к продаже 800 госпредприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины готовит к приватизации 800 небольших государственных предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе Visa Cashless Forum 2019, передает УНИАН.

«Пока мы тут с вами разговариваем, Павел Кухта, моей первый заместитель, отправил на согласование с приблизительно 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию», - сказал Милованов.

По его словам, речь идет о небольших госпредприятиях.

«Это также возможность бизнесу покупать эти предприятия, развиваться», - добавил министр.

Поступления от приватизации в государственный бюджет в 2020 году ожидаются в объеме 5 млрд грн.

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