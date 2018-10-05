В Украине перенесли большую приватизацию

Продажа почти всех объектов большой приватизации в Украине состоится в 2019 году. Об этом заявил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, передает УНИАН.

"Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год", - сказал он.

По словам Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь "Центрэнерго", по которому Кабинет министров утвердил стартовую цену и условия продажи.

Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря этого года.