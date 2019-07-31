Украина приватизирует ж/д, почту и банки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук.

«Когда мы продемонстрируем изменения в подходах к приватизации, продаже земель сельхозназначения, когда мы привлечем пару больших компаний для добычи природных ресурсов — все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал он.

По словам Гончарука, приватизировать планируется, в том числе, железнодорожного оператора и почту. «Банки должны быть проданы в первую очередь», — сказал он.

Гончарук добавил, что в сентябре Украина планирует заключить с Международным валютным фондом новое соглашение взамен имеющегося, срок действия которого истекает в конце года.

Кроме того, по словам Гончарука, к концу 2019 года будет одобрена реформа, отменяющую мораторий на продажу земли. В рамках обсуждений со Всемирным банком планируется решить, будет ли введена возможность покупки земли иностранцами и будет ли ограничен объем продаж. Отмена моратория, по разным прогнозам, может привести к росту ВВП от 0,5 до 3%. «Мы ищем наименее болезненную, и при этом наиболее эффективную модель», — сказал он.