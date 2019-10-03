Власти Украины заявили о возможности приватизации почты и железных дорог

Власти Украины объявили о возможности приватизации почтовой службы и железных дорог страны после отмены списка стратегических предприятий, не подлежащих продаже.

Об этом сообщил в среду министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей официальной странице в сети Facebook, передает ТАСС.

"Сегодня Верховная рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов, - напомнил Криклий. - Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укржелдорогу" ("Укрзализныцю"). Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия".

Решение о продаже в частные руки ранее не подлежавших приватизации украинских госкомпаний Владислав Криклий объяснил тем, что государственная форма собственности делала невозможной работу с инвесторами и мешала их развитию. Он заверил, что украинское государство сохранит за собой контроль (не менее 50% + 1 акция) в компаниях, имеющих стратегическое значение.

Министр инфраструктуры предположил, что после приватизации "Укрпочта" сможет успешно развивать бизнес в сфере электронной торговли (e-commerce) и финансовых услуг. "Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций", - считает он.

Верховная рада в среду проголосовала за то, чтобы признать утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" от 1999 года. Депутаты парламента также обязали правительство в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу подготовить и внести в Раду список стратегических госпредприятий, в которых запрещено продавать государственные пакеты акций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Президент поручил до 1 декабря передать Фонду госимущества для приватизации не менее 500 госпредприятий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее на этой неделе заявил, что железная дорога в стране за предыдущие годы изношена на 90 процентов и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей.