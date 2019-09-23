66 стран обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году

66 стран мира взяли на себя обязательство достичь к 2050 году углеродной нейтральности. Соответствующий документ был подписан в Нью-Йорке перед началом Саммита ООН по климату в понедельник, 23 сентября.

Как отмечается, к обязательству присоединились также 10 регионов, 102 города, 93 компании и 12 инвесторов. Участники соглашения намерены принимать меры по сокращению и компенсации выбросов CO2, чтобы добиться так называемого нулевого углеродного следа, передает DW.

В Нью-Йорке 23 сентября начался саммит по проблемам изменения климата, который проводит генеральный секретарь ООН. Как сообщается на сайте конференции, в ней примут участие мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и гражданского общества.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году, его основная цель – не допустить глобального рост температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран. Россия подписала соглашение в апреле 2016 года, 23 сентября 2019 года премьер Медведев подписал постановление о согласии России на обязательность для нее Парижского соглашения.