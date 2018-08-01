Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы на 2018 год

Население Земли в среду, 1 августа, исчерпало все возобновляемые за год ресурсы планеты на 2018 год, сообщает международная некоммерческая исследовательская организация Global Footprint Network.

Таким образом, человечество в настоящий момент при использовании природных ресурсов в 1,7 раза опережает экосистему, которая их воспроизводит, пишет DW.

Другими словами, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества, по математическим подсчетам, требуется 1,7 планет Земля. Причем этот показатель - средний по планете. Так, по данным Global Footprint Network, больше всего ресурсов потребляют США, и если бы все страны жили так же, то понадобилось бы 5 планет Земля. Россия занимает четвертое место в этом антирейтинге с показателем 3,3, а на пятом месте Германия - 3 планеты. Экологический дефицит испытывают 86 процентов населения планеты, заключают эксперты.

Для расчета "границы возобновляемости" используются данные о потреблении таких ресурсов, как древесина, хлопок, продукты питания, водоемы, объекты инфраструктуры и другие. Как отмечают авторы исследования, если в 1970 году "точка невозврата" приходилась на 29 декабря, то на исходе 1990-х она переместилась на конец сентября, а 13 лет назад - на август. С 2013 по 2017 год эта дата колебалась между 3 и 6 августа.

"Всю оставшуюся часть года мы живем в долг и тем самым расходуем источник существования своих детей и внуков", - предупреждает сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) Йорг-Андреас Крюгер (Jörg-Andreas Krüger).

Сотрудница французского отделения WWF Валери Грамон, в свою очередь, заявила, что причины проблемы - "чрезмерное потребление и расточительство". В частности, на Земле выбрасывается треть всех продуктов питания, отметила она.