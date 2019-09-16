Стратегические военные учения "Центр-2019" начались в России

В России начались стратегические учения "Центр-2019".

Завершатся они в субботу, 21 сентября. В них примут участие более 128 тысяч военных из Китая, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана..

Помимо личного состава, планируется участие более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров.

В Минобороны РФ заявили, что характер маневров будет оборонительным.

В ходе учений военные отработают вопросы применения группировок войск при борьбе с терроризмом и для обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в пресс-службе ЦВО.