Россия проведет крупнейшие с 1981 года военные учения

Выступая перед журналистами в Абакане, министр обороны Шойгу рассказал, что военные учения «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут крупнейшими с 1981 года.

В них примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — указал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Проверка, по словам главы Минобороны, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Шойгу добавил, что преддверием учений стала внезапная проверка боеготовности, которая стала «хорошей практикой в жизни и работе».

Учения «Запад-81», о которых говорил министр обороны, проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, Прибалтике и на Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали в том числе и ввод войск на территорию соседней Польской народной республик. В Польше тогда проходили акции протеста, инициаторами которых был оппозиционный профсоюз «Солидарность» под руководством Леха Валенсы.

Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран Организации Варшавского договора.