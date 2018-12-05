Россия проводит учения в Черноморском регионе на фоне конфликта с Украиной

Россия проводит военно-морские и ракетные учения в Черноморском регионе на фоне напряженности в отношениях с Украиной и Западом из-за задержания трех украинских кораблей и их экипажей у берегов Крыма в ноябре.

Две подводные лодки - Б-237 “Ростов-на-Дону” и Б-262 “Старый Оскол” - отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия, говорится на сайте Минобороны РФ.

Экипажи подлодок также должны отработать глубоководное погружение и такие техники, как аварийное всплытие, сообщило ведомство.

В сообщении не указаны даты начала и конца учений и не уточняется, являются ли маневры подводных лодок частью более масштабных учений в Черном море и на Крымском полуострове, аннексированном Россией в 2014 году.

В навигационном предупреждении ВМС Турции говорится, что учения должны пройти в регионе в период с 3 по 9 декабря.

В рамках маневров на востоке Крыма расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” “отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника”, говорится на сайте Минобороны.

Учения пришлись на момент обострившихся противоречий между Россией и Западом после захвата Москвой 25 ноября двух малых украинских бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, а также их экипажей.

Министры иностранных дел стран НАТО во вторник обсудили ситуацию в Черном море с главами МИД Украины и Грузии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что возглавляемый США военный альянс нарастил присутствие в регионе в ответ на то, что он назвал агрессивными действиями России.