Последнее обновление: 01.10.2018 13:50

В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии

В России стартовала общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«В ходе тренировки совместно с органами исполнительной власти должны быть затронуты следующие вопросы: первый — подготовка населения в области гражданской обороны; второй — готовность пунктов к выполнению гражданской обороны, выполнению задач по переназначению», - отметил глава ведомства.

По его словам, в ходе учений также будет проверена готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения, а также систем связи. Помимо этого тренировка позволит посмотреть, насколько слаженно будут работать органы управления и силы гражданской обороны в условиях приведения к боеготовности.

Зиничев поручил принять дополнительные меры, чтобы подготовить объекты ЖКХ к зиме. Особое внимание он попросил уделить топливно-энергетическим ресурсам Крайнего Севера.

«Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры в складывающейся обстановке и обеспечить готовность сил к реагированию. Мы должны своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах. В случае необходимости оказывать помощь и поддержку», — потребовал Зиничев.

Мероприятия по гражданской обороне продлятся три дня, с 1 по 3 октября, и пройдут в три этапа. Они завершатся накануне Дня гражданской обороны. Учения пройдут по сценарию, согласно которому в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. Организаторы отработают действия по маскировке объектов экономики разных регионов, по эвакуации населения и пр. В тренировке примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти всех российских регионов и подразделения МЧС.

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