Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

Джонсон поедет к Юнкеру договариваться о новом Brexit- соглашении

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 16 сентября, встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для обсуждения вопроса соглашения по Brexit. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

"Борис Джонсон проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, пытаясь заключить новое соглашение по Brexit", - говорится в сообщении.

Премьер-министр совершит поездку в Люксембург в понедельник, и это будет его первая встреча с господином Юнкером со времени избрания на должность премьер-министра.

Как сообщалось, сначала Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

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