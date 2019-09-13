Джонсон поедет к Юнкеру договариваться о новом Brexit- соглашении

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 16 сентября, встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для обсуждения вопроса соглашения по Brexit. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

"Борис Джонсон проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, пытаясь заключить новое соглашение по Brexit", - говорится в сообщении.

Премьер-министр совершит поездку в Люксембург в понедельник, и это будет его первая встреча с господином Юнкером со времени избрания на должность премьер-министра.

Как сообщалось, сначала Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.