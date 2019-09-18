Лондон представит ЕС план нового соглашения по Brexit перед саммитом 17-18 октября

Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, однако, по-видимому, не будет представлять ЕС конкретных письменных предложений до саммита ЕС 17-18 октября, сообщило издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, "команда (премьер-министр Великобритании Бориса) Джонсона на этом этапе отказывается представить Брюсселю письменное предложение (по Brexit) из опасений того, что оно будет либо отвергнуто, либо его публично раскритикуют; и этот шаг вызвал напряженность в отношениях с лидерами ЕС".

"Вместо этого, они (британские власти) хотят ждать почти до самой последней минуты до октябрьского саммита, прежде чем представить план ЕС - всего за две недели до того, как Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз", - пишет The Guardian.

В то же время, согласно источникам, Лондон пока что передал Брюсселю лишь черновик соглашения по Brexit, из которого исключен пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе"). Также, отметил один из источников, Великобритания и ЕС обсуждали альтернативы "страховочному плану", но письменных предложений по этой теме пока что нет.

Во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер доложил ЕК, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.