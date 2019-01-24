ЦБ РФ запустит систему быстрых переводов между счетами россиян, в том числе по номеру телефона

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Система позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

Однако, как ранее писал РБК, часть участников СБП запустят переводы по номеру телефона не для всех, а только для фокус-групп. Для всех клиентов банков система запустится полноценно через месяц — 28 февраля, уточнила Бакина. С 28 января банки, для того чтобы адаптировать свои внутренние операционные процессы к работе в СБП, будут предоставлять возможность пользоваться услугами системы ограниченному количеству клиентов, пояснила она.

Сначала услуги по денежным переводам в системе быстрых платежей будут оказывать 11 банков — ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». К системе ЦБ планирует подсоединиться еще 40 банков, рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. На начальном этапе в системе будут осуществляться только переводы между счетами физлиц, а также между счетами одного клиента, в том числе открытыми в разных банках. Со второго полугодия 2019 года в рамках системы можно будет осуществлять переводы денег в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, а также покупки в интернет-магазинах.

ЦБ представил и разработанный для СБП логотип, в котором можно увидеть «цвета разных банков и их взаимосвязь».

В первый год система будет работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — это максимальная сумма одной операции. Что касается комиссий для самих клиентов за переводы в СБП, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.

Изначально подключение к СБП для банков было добровольным, однако регулятор увидел проблему в монопольности этого рынка у «отдельных игроков» и посчитал, что система должна стать обязательной для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», - говорила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Крупнейший игрок на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы) — это Сбербанк, и Сбербанку идея обязательного подключения к СБП, как и само ее создание, не нравится. «Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система», - считает глава Сбербанка Герман Греф.