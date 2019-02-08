ЦБ РФ не стал менять ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.

“Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года”, - говорится в сообщении регулятора.

Годовая инфляция, по данным Росстата, ускорилась к концу января до 5,0 процента с 4,3 процента на конец декабря 2018 года, оказавшись лучше ожиданий аналитиков.

“Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России”, - указал ЦБ.

ЦБР отметил также рост ценовых ожиданий предприятий в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля и повышением НДС.

Прогноз Банка России не меняется: под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5 процента на конец 2019 года.

Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4 процентов уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4 процентам в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Несмотря на то, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте в связи с повышением НДС и динамикой цен на отдельные продовольственные товары, ЦБР смягчил сигнал.

Если раньше он указывал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, то теперь сигнал нацелен на уже произошедшие шаги по повышению ставки.

“Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков”, - говорится в сообщении регулятора.

ЦБР указал, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов. Несмотря на рост нефтяных цен в январе 2019 года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными.

Пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками, указал регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года. В этот день ЦБР изменит формат пресс-релиза о ставке, дополнив его прогнозами.