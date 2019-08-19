Последнее обновление: 19.08.2019 16:17

На саммит G7 пригласили лидеров восьми стран-партнеров

Саммит "Большой семерки" 24-26 августа во французском городе Биарриц пройдет в расширенном формате с участием лидеров 8 стран-партнеров и глав нескольких международных организаций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции, которая в этом году председательствует в G7.

"G7 в Биаррице начнется в субботу в обновленном формате с беспрецедентным участием лидеров 8 приглашенных стран и нескольких международных организаций", - заявили во французском председательстве в G7.

Участие приглашенных лидеров вне формата "Большой семерки" связано с главной проблематикой французского председательства - борьбой с неравенством в мире.

Среди приглашенных стран-партнеров - Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование